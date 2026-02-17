Італія

Форвард забив 9 голів у нинішньому сезоні.

Футбольний клуб Аталанта веде переговори щодо продовження контракту з нападником Джанлукою Скамаккою.

27-річний форвард виступає за бергамасків із серпня 2023 року після переходу з Вест Гема. Його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні Скамакка провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.

Аталанта посідає шосте місце в Серії А. Наступний матч клубу відбудеться у плейоф Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд 17 лютого, початок гри о 22:00.

