Італія

Захисник вибачився за святкування червоної картки та розповів про погрози, які отримала його родина.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні публічно вибачився за святкування червоної картки П’єра Калулу з Ювентуса під час Дербі Італії, що викликало масштабну суперечку в Серії А.

Після перемоги Інтера з рахунком 3:2 увага фанатів та ЗМІ була прикута до суперечливого епізоду: Калулу отримав другу жовту картку після того, як Бастоні пірнув, очікуючи на контакт, якого насправді не було. Святкування Бастоні після видалення суперника викликало хвилю критики та погроз у соціальних мережах.

На прес-конференції перед матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бодо/Глімта Бастоні пояснив:



"Я хотів почекати кілька днів, щоб переглянути те, що сталося. Я тут, щоб взяти на себе відповідальність. Мені шкода за мою реакцію, тому вирішив, що буде правильно визнати помилку".

Футболіст також розповів, що він та його родина зазнали погроз смертю після інциденту:



"Мені більше шкода мою дружину та доньку, які опинилися під загрозою. Я можу впоратися із ситуацією, але це дуже непросто для близьких".

Перший матч проти Бодо/Глімта відбудеться у середу о 22:00 в Норвегії, а матч-відповідь – в Італії 24 лютого.