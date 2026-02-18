Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 24-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий однойменний клуб прийматиме Комо.

[*] — положення в турнірній таблиці

СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан і Комо серед єврокубкового тижня проведуть перенесену очну зустріч, яка через церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор могла відбутися в австралійському Перті. За даними ЗМІ, на заваді стали висунуті Азійською футбольною конфедерацією умови. У підсумку дату проведення відповідного матчу 24-го туру Серії А-2025/26 змінили на сьогоднішню.

Минулої п'ятниці Мілан у непростій виїзній дуелі впорався з Пізою (2:1), продовживши солідну безпрограшну серію в чемпіонаті до 23-х матчів (15В, 8Н). Команда Массіміліано Аллегрі не може дозволити собі втрату очок, вісьмома поступаючись лідируючому в турнірній таблиці Інтеру. "Россонері" потребують звитяги над суперником, який не перемагав їх на виїзді із січня 1985 року (1Н, 5П).

Комо минулої суботи приймав Фіорентину й раптово подарував клубу, що веде боротьбу за виживання, три залікові бали (1:2). Поразка коштувала "б'янкоблу" місця в топ-6, хоча шостій Аталанті вони поступаються тільки одним очком. У трьох своїх останніх виїзних матчах чемпіонату амбітний колектив Сеска Фабрегаса здобув ідентичні "сухі" перемоги (3:0).

Після повернення до "еліти" в 2024 році клуб тричі поступився міланському гранду й навряд чи готовий досягнути значно більшого вже сьогодні. За версією букмекерів, фаворитами дуелі є підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 3.19. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Атекаме, Яшарі, Модрич, Річчі, Бартезагі — Лофтус-Чік, Леау

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт, Рамон, Д. Карлос, Морено — Перроне, Роберто — Родрігес, Пас, Батуріна — Дувікас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА