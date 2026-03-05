Англія

22-річний футболіст отримав дозвіл на трансфер після сезону 2025/26.

Скаути Ліверпуля уважно стежили за грою 22-річного захисника Айнтрахта Натаніеля Брауна у поєдинку проти Фрайбурга (2:0), проте наразі англійський клуб не поспішає робити офіційну пропозицію німецькому клубу.

За інформацією джерел, керівництво Айнтрахта надало Брауну добро на можливий трансфер після завершення сезону 2025/26.

У нинішньому сезоні Браун провів 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та двома асистами, демонструючи стабільну гру у захисті та активність у атаках.

Ліверпуль на цей момент займає шосте місце в АПЛ з 48 очками. Наступний матч команди Арне Слота відбудеться 10 березня у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая.