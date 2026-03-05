Україна: Перша ліга

Досвідчені півзахисники приєдналися до чвертьфіналіста Кубка України.

ФК Фенікс-Маріуполь, який цього сезону виступає у Першій лізі та пробився до чвертьфіналу Кубка України, підсилився двома новими півзахисниками – 29-річним Павлом Оріховським та 26-річним Назаром Грицаком.

Павло Оріховський – вихованець київського Динамо, де грав у юнацьких та молодіжних командах. Також захищав кольори Чорноморця, київського Арсеналу, Руху та Колоса (Ковалівка). Раніше викликався до юнацьких (U-16, U-17) та молодіжної (U-21) збірних України.

Назар Грицак розпочав кар’єру в школі Львова. Виступав за аматорські та професійні клуби, серед яких Мункач, Корміл, ФК Самбір, Благо-Юність (Івано-Франківська область), Карпати (Львів), Агробізнес (Волочиськ), ФК Хуст та Скала 1911 у Другій лізі України.

Раніше, під час зимової перерви, команду поповнили захисники Олександр Чорноморець і Назар Балаба, півзахисники Андрій Кухарук, Валерій Кучеров, Ростислав Русин, Олег Синиця, а також нападник Сергій Кисленко.