Німець може переїхати до столиці Каталонії.

Нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде спривернув до себе інтерес Барселони. Про це повідомляє Football365.com

За інформацією джерела, у підписанні німецького форварда особисто зацікавлений тренер каталонської команди Ганс-Дітер Флік.

Зазначається, що потенційна угода може обійтися "синьо-гранатовим" в суму від 70 млн. до 90 млн. євро. Чинна трудова угода гравця з англійським клубом діє до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У поточному сезоні Нік Вольтемаде провів 42 матчі за Ньюкасл, в яких забив десять голів і віддав чотири результативні передачі.