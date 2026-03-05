Німець може переїхати до столиці Каталонії.
05 березня 2026, 13:20
Нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде спривернув до себе інтерес Барселони. Про це повідомляє Football365.com
За інформацією джерела, у підписанні німецького форварда особисто зацікавлений тренер каталонської команди Ганс-Дітер Флік.
Зазначається, що потенційна угода може обійтися "синьо-гранатовим" в суму від 70 млн. до 90 млн. євро. Чинна трудова угода гравця з англійським клубом діє до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
У поточному сезоні Нік Вольтемаде провів 42 матчі за Ньюкасл, в яких забив десять голів і віддав чотири результативні передачі.