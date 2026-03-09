Італія

Надважлива перемога "россонері" в дербі.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився щодо перемоги над Інтером (1:0) в рамках 28-го туру італійської Серії А. Цитує алленаторе DAZN.

"Ми набрали 60 очок, тримаємо Ювентус і Комо позаду себе. Ми шість місяців працювали для того, щоб до березня підійти в оптимальній формі. Тепер вирішується результат сезону.

Вся команда відчуває себе краще, і було важливо набрати очки. Приємно, що на грі було присутнє керівництво, але ми поки що нічого не досягли. Дуже раді перемозі, але у нас їх на одну менше, ніж потрібно для досягнення мети.

У першому таймі ми дуже багато бігали, а в другому трохи відійшли назад і дозволили зробити кілька навісів, але реальних моментів не було. Ми організовано оборонялися і створили пару хороших ситуацій.

При вьому цьому Інтер залишається явним фаворитом чемпіонату", – сказав Аллегрі.

Завдяки цій перемозі Мілан скоротив відставання від Інтера на сім очок.