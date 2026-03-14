Італія

Боротьба за Скудетто набирає обертів.

Інтер втратив перемогу в матчі проти Аталанти (1:1)

Початок гри був за підопічними Ківу, і в середині першої 45-хвилинки господарі відкрили рахунок. Еспозіто отримав мʼяч на краю штрафного майданчика суперника та потужним ударом пробив воротаря.

Епізод переглядали на предмет фолу з боку Думфріса. Після боротьби з нідерландським захисником Колашинац опинився на газоні. Арбітри на VAR не побачили порушення правил, тому взяття воріт зарахували.

У другому таймі гра вирівнялася, а на заключних хвилинах відбувся найбільш суперечливий момент. Сулеймана обікрав Думфріса та вийшов віч-на-віч з голкіпером. Нідерландський захисник після зіткнення впав на поле. Ганець не зміг переграти свого візаві, натомість мʼяч відскочив до Крстовича, і чорногорський нападник відправив снаряд у сітку.

Після взяття воріт гравці Інтера кинулися до арбітра з претензіями. Після довгого перегляду відеоповтору суддя свого рішення не змінив та зарахував гол. З цим рішенням кардинально не був згоден головний тренер нерадзуррі. За надмірні емоції арбітр вилучив Ківу. Господарі у фінальній навалі не змогли вирвати перемогу.

У підсумку Інтер залишається на першому місці, але може підпустити Мілан ще ближче. Наразі відстань між командами становить 8 очок, проте у підопічних Аллегрі є гра в запасі.

Інтер — Аталанта 1:1

Голи: Еспозіто, 26 - Крстович, 83

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі (де Врей, 80), Аугусто — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 76), Зелінські, Сучич (Мхітарян, 46), Дімарко (Енріке, 65) — Еспозіто (Бонні, 66), Тюрам

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Гін, 65) — Дзаппакоста, де Рон (Де Кетеларе, 76), Пашалич, Бернасконі — Самарджич (Едерсон, 52), Залевські (Сулемана, 65) — Скамакка (Крстович, 52)

Попередження: Сучич, Аугусто — Колашинац, Кетеларе