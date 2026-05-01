Ліга конференцій

Вінгер "орлів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:3).

"Нас попереджали заздалегідь, щоб не давати Шахтарю простору, адже це небезпечна команда, коли вона володіє м’ячем. Першочерговим завданням було нейтралізувати їх, і ми це зробили.

Не пригадую, щоб забивав гол так швидко раніше. Побити рекорд – це приємно, але це лише бонус. Команда завжди на першому місці, і ми справді показали результат. Звісно, було б приємно виграти перегони бомбардирів. Якщо це станеться – добре. Але, як я вже казав раніше, це лише бонус. Найважливіше – допомогти команді.

У нас ще є робота. Попереду другий матч, і ми повинні бути повністю зосереджені на ньому", - наводить слова Сарра прес-служба УЄФА.

