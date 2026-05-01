Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 квітня 2026 року.
Райо Вальєкано — Страсбур, Getty Images
01 травня 2026, 08:52
Райо Вальєкано у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі мінімально обіграв Страсбур (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 54 хвилині результативним ударом відзначився Алемао.
Гра у відповідь пройде у Франції, 7 травня. В іншому півфіналі Крістал Пелес у гостях обіграв Шахтар (3:1).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Страсбур у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Райо Вальєкано — Страсбур 1:0
Гол: Алемао, 54.
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Лопес (Гумбау 90+4), Валентін — Ахомаш, Паласон (Камельйо 88), Де Фрутос (Пача 89) — Алемао (Діас 64).
Страсбур: Пендерс — Уаттара, Омобаміделе, Хогсберг, Чілвелл — Дукуре, Ель-Мурабет (Оєделе 90+6) — Морейра, Енсісо, Годо (Амо Амеямо 67) — Емега (Нанасі 84).
Попередження: Сісс, Ахомаш, Лежен, Карденас — Ель Мурабет, Емега, Чілвелл, Морейра, Оєделе.