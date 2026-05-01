Райо Вальєкано у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі мінімально обіграв Страсбур (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 54 хвилині результативним ударом відзначився Алемао.

Гра у відповідь пройде у Франції, 7 травня. В іншому півфіналі Крістал Пелес у гостях обіграв Шахтар (3:1).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Страсбур у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Райо Вальєкано — Страсбур 1:0

Гол: Алемао, 54.

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Лопес (Гумбау 90+4), Валентін — Ахомаш, Паласон (Камельйо 88), Де Фрутос (Пача 89) — Алемао (Діас 64).

Страсбур: Пендерс — Уаттара, Омобаміделе, Хогсберг, Чілвелл — Дукуре, Ель-Мурабет (Оєделе 90+6) — Морейра, Енсісо, Годо (Амо Амеямо 67) — Емега (Нанасі 84).

Попередження: Сісс, Ахомаш, Лежен, Карденас — Ель Мурабет, Емега, Чілвелл, Морейра, Оєделе.