Італія

Важка доля серба.

Півзахисник італійського Сассуоло Неман'я Матич розповів про важкий шлях у футболі. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Я грав у третьому сербському дивізіоні, і моя зарплата становила 75 євро на місяць. Футболом я не міг себе прогодувати і працював лісорубом разом із батьком.

У мене було дві мрії: дебютувати у професійному футболі та грати за белградську Црвену Звезду. Але я думав, що це лише мрії.

Натомість я поїхав на перегляд до Кошице, і Ян Козак захотів бачити мене в команді – так усе й почалося. Ми виграли Кубок Словаччини в сезоні-2008/09, я перейшов у Челсі, а Кошице грала в Лізі Європи, навіть зустрічалася з Ромою: 3:3 вдома, 1:7 на Олімпіко. Мій брат Урош був на полі", – сказав Матич.