Команда Сеска Фабрегаса втретє поспіль на власному полі подужала римлян.
Комо — Рома, Getty Images
15 березня 2026, 21:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Комо — Рома 2:1
Голи: Дувікас, 59, Карлос, 79 — Мален, 8 (пен.)
Комо: Бюте — Рамон, Карлос, Кемпф (Дувікас, 46) — Смолчич, Роберто (Діао, 46), Да Кунья (Ван дер Бремпт, 87), Вальє — Какере (Перроне, 67), Батуріна — Пас (Родрігес, 77).
Рома: Свілар — Гіларді, Манчіні, Ермосо (Зюлковські, 70) — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Лор. Пеллегріні (Пізіллі, 66), Ель-Шаараві (Ренш, 56) — Мален (Ваз, 67).
Попередження: Какере, Карлос — Франса, Гіларді
На 64-й хвилині був вилучений Веслі Франса (Рома) (друге попередження).