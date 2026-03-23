Чергова втрата очок Інтера.

Асистент головного тренера Інтера Александер Коларов висловився після нічийного результату з Фіорентиною (1:1).

«Ми знали, що три очки важливі, але «Фіорентина» теж заслуговує на похвалу за свою гру. Це був не найкращий наш матч, і ми переживаємо не найкращий період у сезоні, але у нас, як і раніше, шість очок переваги, так що все в наших руках.

Нам не вистачає рішучості та, можливо, гостроти, бо протягом багатьох ігор накопичується втома. Ми звикли до того, що «Інтер» домінує, але ми все ще лідируємо з відривом у шість очок, і ми маємо завершити чемпіонську гонку.

Хочу зазначити, що коли мова заходить про «Інтер», люди поводяться так, ніби ми повинні все приймати як належне. Можна зіграти внічию на виїзді із сильною «Фіорентиною», яка останнім часом перебуває у добрій формі, тому я вважаю, що це відносно позитивний момент. Якщо ми відірвалися на шість очок, це означає, що ми досягли хороших результатів протягом сезону. Я розумію критику, але «Інтер», як і раніше, лідирує.

Нападники мають ключове значення для нашого стилю, вони потрібні нам, щоб утримувати м'яч, але я хочу говорити не лише про нападаючих. Нам потрібно якісніше вибудовувати гру в обороні та забезпечувати нападникам потрібні умови», – сказав Коларов.