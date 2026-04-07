Італія

Український півзахисник віддав 89% точних передач і 1 ключовий пас, але команда програла 0:2.

6 квітня у рамках 31-го туру чемпіонату Італії Дженоа на виїзді поступилася Ювентусу з рахунком 0:2.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та відіграв 66 хвилин. Після матчу статистичні портали Sofascore та WhoScored оцінили його гру на 6.4 та 6.2 відповідно.

Наш співвітчизник віддав 89% точних передач, зробив 1 ключовий пас, успішно обвів суперника один раз та здійснив 34 дотики до м’яча.

Нагадаємо, Дженоа розпочала переговори щодо контракту з Маліновським. Угода має бути розрахована на два роки.