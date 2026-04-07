Італія

Наставник Наполі прокоментував чутки щодо збірної Італії.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував чутки щодо можливого повернення до збірної Італії та визнав, що його майбутнє в клубі залишається відкритим.

Після перемоги над Мілан (1:0) наставника запитали про інтерес з боку національної команди на тлі провалу збірна Італії у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Конте не став заперечувати можливість такого розвитку подій і відповів досить відверто:

"ЗМІ мають про щось писати, і це нормально, що моє ім’я фігурує серед кандидатів. Якби я був президентом Федерації Італії з футболу, я б також розглянув себе разом з іншими".

Фахівець нагадав, що вже працював із національною командою у 2014–2016 роках, і визнав, що для нього це особлива честь:

"Представляти свою країну – це щось чудове. Я знаю це середовище, і мені приємно, що мене розглядають".

Водночас тренер підтвердив, що наразі має чинний контракт із Наполі ще на один рік, а остаточне рішення щодо майбутнього буде ухвалене після завершення сезону.

"У мене є контракт із клубом, і в кінці сезону ми все обговоримо з президентом", – додав Конте.

Також італієць висловився про кризу в національному футболі після невдачі збірної:

"Після трьох пропущених чемпіонатів світу потрібно щось змінювати. Нам усім небайдужа збірна, і з цим потрібно щось робити".

Нагадаємо, що збірна Італії не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026, поступившись у плейоф збірна Боснії і Герцеговини.