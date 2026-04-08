Міланський клуб не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Італійський Мілан, проти якого румунський фахівець у своїй кар’єрі провів 12 матчів, опублікував публічну заяву із співчуттями.

"Мілан із теплотою згадує Мірчу Луческу, справжню людину футболу та чесного суперника в багатьох матчах.

Клуб висловлює найглибші співчуття та підтримує його родину у цей важкий час", — ідеться в заяві італійського клубу.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.