Мадридський клуб не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Мадридський Реал після поразки в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА від мюнхенської Баварії опублікував публічну заяву із співчуттями.

"ФК Реал Мадрид, його президент та Рада директорів глибоко шкодують із приводу смерті Мірчі Луческу, колишнього тренера збірних Румунії та Туреччини.

Реал Мадрид висловлює свої співчуття та найглибші співчуття його родині, колегам, клубам та всім його близьким.

Мірча Луческу, який тренував численні клуби в кількох європейських країнах, помер у віці 80 років. Нехай він спочиває з миром", — ідеться в заяві мадридського клубу.