Звернення очільника клубу до спільноти.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Президент донецького Шахтаря, із яким фахівець зібрав усі досяжні нагороди, із урахуванням Кубка УЄФА в 2009 році, Рінат Ахметов після повідомлення про жахливу новину звернувся до вболівальників.

"Сьогодні футбольний світ зазнав непоправної втрати — відійшов у вічність один із найшанованіших і найтитулованіших тренерів в історії спорту.

Людина, для якої футбол став не просто захопленням і професією, а справжнім покликанням і справою всього життя. Мірча був абсолютно й беззастережно відданий грі, присвячував їй увесь свій час і сили, вкладав в улюблену справу душу й серце.

І футбол сповна віддячив йому — перемогами, трофеями, визнанням і любов’ю мільйонів уболівальників у всьому світі.

Авторитет Луческу у футбольному світі неможливо виміряти кількістю нагород чи звань — він був учителем і прикладом для тренерів, наставником і другим батьком для багатьох поколінь футболістів. Він відкрив світові величезну кількість талантів і залишив по собі велику спадщину.

Особливе місце у великій біографії Мірчі Луческу посідає донецький Шахтар — клуб, у якому він провів 12 яскравих і успішних років, клуб, для якого він є легендою.

Саме з Мірчею Луческу Шахтар став домінуючою силою в українському футболі, командою, яку знають і поважають у Європі. Кожен із 22 трофеїв, які Містер виграв із Шахтарем, має особливу цінність для клубу, для вболівальників, для мене особисто.

Я завжди з теплом згадую всі ті моменти, які ми пережили разом — пліч-о-пліч пройшли найскладніші випробування, разом раділи красивим перемогам і тріумфам команди.

Я завжди буду вдячний Мірчі Луческу за все, що він зробив для Шахтаря і для українського футболу. Для мене він назавжди залишиться Великим Тренером і Людиною з великим футбольним серцем.

Сьогодні я сумую разом із родиною Мірчі Луческу та всім футбольним світом. Хочу висловити найщиріші співчуття його дружині Неллі, сину Развану та онукам, рідним і друзям, усім, хто знав і любив Мірчу. У цей важкий трагічний момент думками й душею я з вами.

Дякую за все, дорогий Містере!", — заявив український функціонер.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.