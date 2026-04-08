Керманич ФК Юнайтед не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Головний тренер емірського ФК Юнайтед Андреа Пірло, який дебютував у футболі та працював під орудою Луческу впродовж 17 матчів у якості гравця, а також двічі протистояв румунському тренеру вже в ролі керманича туринського Ювентуса, виступив із публічним зверненням до спільноти з приводу трагічної новини про фахівця.

"Дякую вам за все, містере... Я ніколи не перестану вам дякувати за все, що ви для мене зробили...

Ви виховали мене як рідного сина, давши мені можливість у підсумку порівнювати себе з іншими великими гравцями в історії, коли я був зовсім маленьким...

Ви навчили мене, що означає любити цей вид спорту в усіх його деталях... Я ніколи не перестану вам дякувати…

Щасливої ​​подорожі, містере... Дякую, Мірчо", — ідеться в заяві Італійського фахівця.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.