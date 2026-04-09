Ювентус близький до продовження контракту з головним тренером команди Лучано Спаллетті. Очікується, що про пролонгацію трудової угоди буде оголошено найближчим часом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Новий контракт Спаллетті буде розрахований ще на два сезони — до середини 2028 року. Зарплата тренера зросте до 5 мільйонів євро за сезон. З урахуванням бонусних виплат річний заробіток Лучано може сягнути 6 мільйонів євро.

Наразі Ювентус розташовується на п'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Вже в суботу, 11 квітня, команда Лучано Спаллетті зіграє на виїзді проти Аталанти. Початок зустрічі — о 21:45.