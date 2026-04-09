Італія

Міланський клуб хоче зберегти одного з ключових гравців до 2028 року.

Інтер працює над продовженням контракту з півзахисником Хаканом Чалханоглу, який є важливою фігурою у складі команди.

Керівництво міланського клубу розглядає можливість підписання нової угоди з турецьким хавбеком, яка діятиме до літа 2028 року.

Збереження Чалханоглу в команді є одним із пріоритетів для головного тренера Крістіана Ківу. Наставник високо оцінює ігрові якості футболіста, його універсальність та значення для побудови тактики Інтера.

Контракт турецького півзахисника діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється в 22 млн євро. У поточному сезоні Чалханоглу провів 25 матчів за Інтер у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.