Захисник Марокко визнав суперечливу поведінку команди, але наполягає на справедливості технічної перемоги.

Захисник ПСЖ і збірної Марокко Ашраф Хакімі висловився щодо резонансного фіналу Кубка Африки, результат якого наразі залишається предметом розгляду.

Раніше Конфедерація африканського футболу ухвалила рішення зарахувати Сенегалу технічну поразку з рахунком 0:3 після того, як команда залишила поле у фіналі. Причиною став пенальті, призначений на 98-й хвилині за фол проти Браїма Діаса. Сенегальська сторона подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Окремо увагу привернув епізод із воротарем Сенегалу Едуаром Менді, коли марокканські болбої намагалися забрати його рушник, а сам Хакімі відкинув його в бік рекламних щитів.

Хакімі визнав неоднозначність ситуації, але наголосив на силі своєї команди:

— Я не пишаюся тим, як ми повелися в ситуації з рушниками. Попри це, команда провела хороший турнір. Ми поважали суперника і сам турнір.

Футболіст також висловив сподівання щодо остаточного рішення:

— Ми сподіваємося, що вердикт CAS буде на користь футболу та Африки. Сподіваюся, перемога залишиться за нами, адже ми на це заслуговуємо і не можна просто так залишати поле, як це зробив Сенегал, — сказав Хакімі.

Скандал виник після вирішального матчу турніру, в якому Сенегал переміг Марокко з рахунком 1:0. Наприкінці гри сенегальські футболісти залишили поле на знак протесту проти призначеного пенальті у доданий час. Після 17-хвилинної паузи матч було відновлено, а сам пенальті не було реалізовано. Згодом Сенегал забив переможний м’яч в овертаймі.

Втім, після апеляції марокканської сторони CAF ухвалила рішення зарахувати Сенегалу технічну поразку, визнавши, що команда фактично відмовилася від гри. У підсумку перемогу 3:0 було присуджено Марокко.