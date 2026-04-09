Президент мадридського клубу Флорентино Перес вражений виступами вінгера Баварії Майкла Олісе та готовий викласти рекордну суму за трансфер гравця вже влітку.
09 квітня 2026, 17:55
Мадридський Реал будує грандіозні плани щодо підсилення складу. Як повідомив відомий журналіст Крістіан Фальк, "вершкові" можуть активізувати зусилля з підписання вінгера Баварії Майкла Олісе.
Зазначається, що президент королівського клубу Флорентино Перес залишився під величезним враженням від гри Олісе в очному поєдинку проти мадридців минулого вівторка. Перес особисто зацікавлений у тому, щоб побачити талановитого француза у футболці свого клубу. Реал розглядає можливість пропозиції за 24-річного гравця у розмірі 160–165 мільйонів євро вже найближчого літа.
При цьому раніше, минулого місяця, у Баварії категорично виключали можливість трансферу Майкла навіть за величезні кошти. У сезоні-2025/26 Майкл Олісе на клубному рівні провів 41 матч, у яких забив 16 голів та віддав 29 результативних передач.
