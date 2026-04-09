Президент мадридського клубу Флорентино Перес вражений виступами вінгера Баварії Майкла Олісе та готовий викласти рекордну суму за трансфер гравця вже влітку.

Мадридський Реал будує грандіозні плани щодо підсилення складу. Як повідомив відомий журналіст Крістіан Фальк, "вершкові" можуть активізувати зусилля з підписання вінгера Баварії Майкла Олісе.

Зазначається, що президент королівського клубу Флорентино Перес залишився під величезним враженням від гри Олісе в очному поєдинку проти мадридців минулого вівторка. Перес особисто зацікавлений у тому, щоб побачити талановитого француза у футболці свого клубу. Реал розглядає можливість пропозиції за 24-річного гравця у розмірі 160–165 мільйонів євро вже найближчого літа.

При цьому раніше, минулого місяця, у Баварії категорично виключали можливість трансферу Майкла навіть за величезні кошти. У сезоні-2025/26 Майкл Олісе на клубному рівні провів 41 матч, у яких забив 16 голів та віддав 29 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Олісе у матчі з Реалом побив рекорд Рібері.