Мілан вдома розгромно поступився Удінезе, поховавши надії на Скудетто (0:3)

Мілан у першому таймі забрав мʼяч під свій контроль, але небезпечних моментів біля воріт суперника не створював. Натомість Удінезе відповідав гострими контратаками, і під час однієї з таких відкрив рахунок у матчі.

Дзаньйоло вдався дивовижний сольний прохід зі своєї половини поля: поклавши двох опонентів на газон, Ніколо перевів м'яч на фланг на Атта. Французький півзахисник увійшов у штрафний майданчик та сильно пробив. Мʼяч рикошетом від Бартезагі залетів у сітку.

Згодом підопічні Руняїча подвоїли перевагу. Девіс на фланзі в опіці трьох захисників зберіг мʼяч, відпасувавши на Дзаньйоло. Ніколо виконав подачу у штрафний, яку головою замкнув Еккеленкамп.

Другий тайм пройшов за схожим сценарієм. Россонері продовжили марнувати свої моменти, а гості тим часом довели справу до розгрому. На 71-й хвилині Атта точним ударом у нижній кут встановив остаточний рахунок.

За підсумками гри Мілан ще більше відпускає Інтер у боротьбі за чемпіонство. Наразі відстань складає 9 пунктів (у «нерадзуррі» гра в запасі). Удінезе завдяки сенсаційній перемозі закріпився у середині турнірної таблиці. Маленькі зебри посідають 10-те місце, маючи у своєму активі 43 пункти.

Мілан — Удінезе 0:3

Голи: Бартезагі (аг), 27, Еккеленкамп, 37, Атта, 71

Мілан: Меньян — Атекаме (Фюллькруг, 46), Де Вінтер, Павлович, Бартезагі — Річчі (Фофана, 60), Модрич (Яшарі, 72), Рабьо — Салемакерс, Леау (Лофтус-Чік, 77), Пулішич (Нкунку, 72)

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібуе, Еккеленкамп, Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло (Пйотровські, 66), Девіс (Гує, 76)

Попередження: Леау — Крістенсен