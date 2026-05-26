Рома офіційно оголосила про продовження контракту з центральним захисником Маріо Ермосо до літа 2027 року. Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Клуб активував опцію пролонгації чинної угоди, завдяки чому 30-річний іспанець залишиться в складі римлян щонайменше ще на один сезон.

Ермосо приєднався до Роми влітку 2024 року на правах вільного агента після завершення контракту з Атлетіко.

У нинішньому сезоні захисник провів 35 матчів у всіх турнірах і відзначився чотирма забитими м’ячами, ставши важливою частиною оборонної лінії команди.