Іспанський фахівець хоче детальніше ознайомитися з проєктом клубу перед остаточним рішенням.

Мілан продовжує переговори з колишнім головним тренером Борнмута Андоні Іраолою щодо призначення на посаду наставника команди. Про це повідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, "россонері" вже досягли з іспанським спеціалістом домовленості щодо терміну контракту та рівня заробітної плати. Водночас Іраола поки не готовий остаточно погодитися на роботу в Мілані.

Тренер хоче отримати більше інформації про довгостроковий проєкт клубу, плани щодо підсилення складу та бюджет на літнє трансферне вікно. Повідомляється, що через непотрапляння до Ліги чемпіонів фінансові можливості Мілана цього літа будуть суттєво обмеженими — клуб зможе витратити приблизно 30-35 мільйонів євро на новачків.

При цьому керівництво італійського клубу розраховує реалізувати дворічний план розвитку, за яким вже наступного року бюджет на трансфери може бути значно більшим.

Також зазначається, що Мілан не єдиний претендент на Іраолу. Інтерес до іспанського фахівця також проявляють Крістал Пелес та Баєр.

Нагадаємо, Іраола залишив Борнмут після історичного сезону, в якому команда вперше у своїй історії пробилася до Ліги Європи. Новим керманичем "вишень" стане Марко Розе.