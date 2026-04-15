Попри лідерство в Серії А, у клубі незадоволені результатами в єврокубках і можуть змінити головного тренера.

Інтер впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії, випереджаючи Наполі на дев’ять очок, однак керівництво клубу незадоволене роботою головного тренера Крістіана Ківу.

Попри результативну позицію в чемпіонаті, у клубі звертають увагу на п’ять поразок у Серії А, а також невдалий виступ у плейоф Ліги чемпіонів, де міланці поступилися Буде-Глімту.

За інформацією джерел, у Інтера уже розглядають можливість запрошення Дієго Сімеоне, який нещодавно продовжив контракт із Атлетіко Мадрид до літа 2027 року.

Вважається, що аргентинський фахівець може збалансувати склад команди, який поєднує досвідчених гравців і молодь без значного міжнародного досвіду, та вивести клуб на новий рівень.

Нагадаємо, що Сімеоне виступав за Інтер як гравець у період з 1997 по 1999 рік, а тренером Атлетіко Мадрид він працює з кінця 2011 року.