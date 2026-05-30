Міланський клуб готується до активного літнього трансферного вікна після переможного сезону в Італії.

Інтер може спробувати підписати захисника Манчестер Сіті Рубена Діаша у разі відходу Янна Біссека цього літа, повідомляє Corriere dello Sport.

За даними джерела, майбутнє Біссека в міланському клубі залишається невизначеним. Центральним захисником цікавиться Баварія, а Інтер оцінює 26-річного німця приблизно у 40 мільйонів євро.

У випадку продажу Біссека керівництво "нерадзуррі" розглядає кілька варіантів для посилення оборони, серед яких одним із головних кандидатів є Діаш. Після можливих змін у Манчестер Сіті та завершення епохи Пепа Гвардіоли статус португальця в команді може бути переглянутий.

Водночас трансфер Діаша стане серйозним фінансовим викликом для Інтера. Очікується, що Манчестер Сіті вимагатиме за 29-річного центрбека близько 50 мільйонів євро, тому італійському клубу, ймовірно, доведеться спершу здійснити великий продаж.