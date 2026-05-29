Французький півзахисник залишить Мілан після завершення сезону та має варіанти продовження кар'єри в Серії А.

Французький півзахисник Адрієн Рабьо залишить Мілан услід за Массіміліано Аллегрі — він і приходив саме під цього наставника, упевнені італійські оглядачі.

Зокрема, про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. Він вважає, що француз опиниться в Наполі — там же, де, найімовірніше, продовжить тренувати й сам Аллегрі.

Але водночас є інформація й про інтерес міланського Інтера до Рабьо. Явним плюсом у такому сценарії є те, що Адрієну нікуди не доведеться переїжджати, адже він зможе спокійно жити в Мілані. Нагадаємо, що за "россонері" Рабьо відіграв лише один сезон.

Раніше повідомлялося, що Рабьо відхилив щедру пропозицію з Саудівської Аравії.