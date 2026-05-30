40-річний іспанець стане вільним агентом.
Рауль Альбіоль, Getty Images
30 травня 2026, 12:20
Захисник Пізи Рауль Альбіоль вирішив залишити італійський клуб. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 40-річний іспанець стане вільним агентом 30 червня, коли у нього завершиться контракт.
Нагадаємо, Альбіоль став гравцем Пізи влітку 2025 року. На його рахунку дев'ять матчів та одна гольова передача.
За підсумками сезону Піза посіла останнє місце у Серії А та вилетіла до Серії Б.