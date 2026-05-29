Іспанський фахівець не захотів очолювати "россонері" після кадрової революції в клубі.

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес відмовився від можливості очолити Мілан. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, італійський клуб активно розглядав кандидатуру іспанця після масштабних змін у керівництві та тренерському штабі. Однією з причин активного інтересу до Хаві називали його хороші стосунки з радником Мілана Златаном Ібрагімовичем.

Втім, іспанський фахівець вирішив відхилити пропозицію "россонері". Як зазначається, Хаві не переконали перспективи довгострокового проєкту, який йому презентували Златан Ібрагімович та власник клубу Джеррі Кардінале.

Наразі головним пріоритетом у кар’єрі 46-річного тренера є робота на рівні збірних. Хаві хоче взяти паузу від клубного футболу та розраховує очолити національну команду після завершення чемпіонату світу-2026.