Екснаставник Фенербахче та збірної Бельгії замінить на цій посаді Вінченцо Італьяно.

Італійський клуб Болонья визначився з ім'ям нового керманича. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, ним стане 40-річний італійсько-німецький фахівець Доменіко Тедеско. Тренер вже прийняв усі умови керівництва клубу і найближчим часом підпише офіційні документи.

На цій посаді Тедеско замінить Вінченцо Італьяно, який залишив команду після завершення цьогорічної кампанії. Сезон 2025/2026 видався для россоблу перехідним: за підсумками 38 турів команда фінішувала на 8-му місці в турнірній таблиці Серії А. В активі Болоньї 56 очок (16 перемог, 8 нічиїх та 14 поразок), що залишило їх поза зоною європейських турнірів.

Доменіко Тедеско приїжджає до Італії після етапу в Туреччині, де він керував Фенербахче. Зі стамбульським грандом фахівець завершив сезон на другій сходинці місцевої Суперліги, поступившись Галатасараю. Проте саме з Фенербахче він здобув Суперкубок Туреччини на початку 2026 року (обігравши той самий Галатасарай 2:0), чим перервав 11-річну серію клубу без цього трофея.

За спиною нового тренера Болоньї серйозний європейський досвід. Раніше він очолював національну збірну Бельгії, а також працював у Німеччині (Ерцгебірге Ауе, Шальке 04, РБ Лейпциг) та Росії (Спартак).

Його найвагомішим клубним досягненням є перемога у Кубку Німеччини (DFB-Pokal) у сезоні 2021/2022 разом із РБ Лейпциг, що стало першим великим трофеєм в історії німецького клубу.