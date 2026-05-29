Переможець Кубка Італії майже погодив угоду з німецьким фахівцем.

Минулорічний переможець Кубка Італії визначився з новим головним тренером команди.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, керівництво Болоньї перебуває на фінальній стадії переговорів щодо призначення Доменіко Тедеско на посаду головного тренера.

Очікується, що німецький фахівець з італійським корінням підпише контракт, розрахований до кінця червня 2028 року. Він має замінити на цій посаді Вінченцо Італьяно, який залишив клуб.

Раніше Болонья розглядала й інші кандидатури на посаду головного тренера, однак від пропозиції клубу відмовилися Даніеле Де Россі та Раффаеле Палладіно.

Останнім місцем роботи Тедеско був турецький Фенербахче, де він працював з вересня 2025 року по квітень 2026 року. Раніше тренер очолював збірну Бельгії, а також працював у німецьких клубах РБ Лейпциг та Шальке 04.