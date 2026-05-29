Французький хавбек може залишити Реал заради більшої ігрової практики.

Ювентус уважно стежить за ситуацією навколо центрального півзахисника Реала Едуардо Камавінги. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, туринський клуб розглядає можливість підписання 23-річного француза, який незадоволений своєю роллю в мадридській команді після втрати статусу основного гравця за тренерства Альваро Арбелоа.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті високо оцінює якості Камавінги та бачить у ньому важливий елемент для перебудови команди. У клубі прагнуть додати до складу більше футболістів із високим технічним рівнем.

Повідомляється, що Реал готовий розглянути варіант із орендою півзахисника, однак реалізація угоди буде непростою. Сам Камавінга готовий розглядати лише тимчасовий відхід із мадридського клубу, щоб отримати більше ігрової практики та повернути свої позиції серед топфутболістів Європи.

При цьому ключовою умовою для потенційного трансферу залишається майбутнє Тена Копмейнерса. Ювентусу необхідно знайти варіант для відходу нідерландського хавбека, перш ніж активізувати переговори щодо француза.