67-річний німець претендує на повний вплив у спортивному менеджменті "россонері".
Ральф Рангнік, getty images
29 травня 2026, 15:40
Керівництво Мілана розглядає можливість призначення нинішнього головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка на посаду технічного директора клубу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 67-річний німецький фахівець готовий розглянути пропозицію італійського гранда, однак висуває умову щодо отримання широких повноважень у структурі клубу. Зокрема, Рангнік хоче мати вирішальне слово у питаннях призначення головного тренера, спортивного директора, а також керівників скаутського та молодіжного відділів.
У разі приходу до Мілана Рангнік планує запросити на посаду головного тренера Маттіаса Яйссле, який наразі очолює саудівський Аль-Ахлі.
Варто зазначити, що Мілан уже намагався запросити Рангніка ще у 2020 році, однак тоді сторонам не вдалося досягти домовленості.
Наразі однією з головних перепон для потенційного призначення німецького фахівця називають його напружені стосунки з радником керівництва клубу Златаном Ібрагімовичем.