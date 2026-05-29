Італія

67-річний німець претендує на повний вплив у спортивному менеджменті "россонері".

Керівництво Мілана розглядає можливість призначення нинішнього головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка на посаду технічного директора клубу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 67-річний німецький фахівець готовий розглянути пропозицію італійського гранда, однак висуває умову щодо отримання широких повноважень у структурі клубу. Зокрема, Рангнік хоче мати вирішальне слово у питаннях призначення головного тренера, спортивного директора, а також керівників скаутського та молодіжного відділів.

У разі приходу до Мілана Рангнік планує запросити на посаду головного тренера Маттіаса Яйссле, який наразі очолює саудівський Аль-Ахлі.

Варто зазначити, що Мілан уже намагався запросити Рангніка ще у 2020 році, однак тоді сторонам не вдалося досягти домовленості.

Наразі однією з головних перепон для потенційного призначення німецького фахівця називають його напружені стосунки з радником керівництва клубу Златаном Ібрагімовичем.