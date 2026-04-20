Італія

Український форвард продовжує відновлення після травми стегна.

Нападник Роми Артем Довбик найближчим часом пройде нове медичне обстеження, яке має визначити терміни його повернення на поле. Про це повідомляє RomaPress із посиланням на Il Messaggero.

За інформацією джерела, 28-річний українець перебуває під постійним наглядом лікарів і продовжує процес реабілітації. У найближчі дні йому проведуть повторне ультразвукове обстеження, результати якого допоможуть оцінити прогрес відновлення та скласти більш точний план повернення до тренувань і матчів.

Довбик не грає з 6 січня, коли зазнав травми лівого стегна у матчі Серії А проти Лечче. Попри те, що форвард відзначився голом після виходу на заміну, він був змушений достроково залишити поле. Пошкодження виявилося серйозним і потребувало хірургічного втручання.

У поточному сезоні Довбик провів 17 матчів за Рому у всіх турнірах, забив 3 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. У клубі розраховують на його повернення в заключній частині кампанії.