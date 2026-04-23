Основний час завершився 1:1, а вирішальним став бенефіс голкіпера — чотири сейви в серії пенальті.

У Бергамо відбувся півфінальний матч Кубка Італії, який після двоматчевого протистояння (3:3 за сумою) перейшов у додатковий час і серію пенальті. У підсумку перемогу здобула римська команда — 2:1 за пенальті.

Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, хоча обидві сторони створили кілька небезпечних моментів. Після перерви "орли" відкрили рахунок на 84-й хвилині після точного удару центрального захисника, який замкнув подачу з кутового.

Втім, господарі майже одразу відповіли — вже за кілька хвилин рахунок зрівнявся після рикошету в штрафному майданчику. Надалі гра пішла на зустрічних курсах, але визначити переможця в основний і додатковий час командам не вдалося.

У серії пенальті вирішальним фактором стала гра воротаря римської команди, який відбив чотири удари суперника поспіль і забезпечив своїй команді вихід у фінал.

У фіналі Кубка Італії римська команда зіграє проти Інтера 13 травня.

Аталанта — Лаціо 1:1, пен. 1:2 (перший матч — 2:2)

Голи: Пашалич 86 — Романьолі 84

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Аханор 93), Джимсіті, Колашинац (Коссуну 71), Дзаппакоста, Де Роон (Пашалич 71), Едерсон, Бернасконі (Белланова 56), Де Кетеларе, Залевські (Распадорі 71), Крстович (Скамакка 89)

Лаціо: Мотта, Марушич (Лаццарі 66), Хіла (Провстгор 77), Романьолі, Тавареш, Патрік (Катальді 84), Башич (Деле-Баширу 77), Тейлор, Канчелльєрі (Ісаксен 66), Нослін, Дзакканьї (Педро 103)

Попередження: Колашинац 31, Скамакка 117 — Канчелльєрі 37, Лаццари 119