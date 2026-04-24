Іспанський фахівець, який раніше заявляв про бажання попрацювати на рівні національних збірних, розглядає варіант із працевлаштуванням в Італії.

Пеп Гвардіола раніше неодноразово зазначав, що на певному етапі своєї кар'єри хотів би спробувати сили в роботі з національною збірною. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, іспанець відкритий до пропозиції стати головним тренером збірної Італії.

Наразі чинний контракт зв'язує Гвардіолу з Манчестер Сіті до середини 2027 року. Проте у пресі дедалі частіше з'являється інформація, що Пеп може залишити стан "містян" уже найближчим літом, відпрацювавши рівно десять сезонів в англійському клубі.

Збірна Італії зараз переживає непрості часи: національна команда не змогла вийти на чемпіонат світу-2026. Невдовзі після цього фіаско посаду головного тренера залишив Дженнаро Гаттузо. Італійська федерація футболу шукає іменитого наставника, здатного повернути "скуадру адзурру" до еліти світового футболу, і кандидатура Гвардіоли вважається пріоритетною.

У сезоні-2025/26 Гвардіола продовжує боротьбу за титул АПЛ, де його команда наразі лідирує в турнірній таблиці. Очікується, що остаточне рішення щодо свого майбутнього тренер прийме після завершення поточної кампанії.