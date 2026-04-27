Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Мілана.

Туринський Ювентус зіграв унічию проти Мілана в гостьовому матчі тридцять четвертого туру італійської Серії A.

Мілан — Ювентус 0:0 Огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "зебр" Лучано Спаллетті прокоментував виступ власної команди.

"Ми намагались грати у свій футбол. На мою думку, ми діяли розумно, завжди залишаючись організованими. Але ризик проти Мілана завжди є — вони тебе обманюють, створюють ці пастки, а потім з’являються в місцях, де ти й подумати не міг, що хтось буде.

Через це ми мали весь час бути зосередженими, перебувати в рівновазі. У першому таймі ми були повільні, у другому — спробували більше. Ми в будь-якому разі мали взяти якісь очки. Ми зробили те, що було правильно зробити, тому я задоволений.

У нас багато потенціалу. Але треба виходити на матчі й доводити це, грати заради майбутнього. Ми маємо бути командою, яка завжди досліджує щось нове, створює ситуації, які застають суперника зненацька. Сьогодні в цьому плані ми зробили недостатньо. Звісно, у нас є два-три футболісти, які можуть створювати такі моменти, але вони не тренуються постійно, тому треба бути обережними. Результат справедливий.

Коли суперники сідають нижче до власних воріт, реакція мала б бути такою — іти вперед до атаки, щоб вийти на потрібну дистанцію для удару. Не знаю, чи наша команда вже має достатню зрілість для такого. Нам ще треба працювати над деякими речами, вносити певні елементи в гру і в нашу поведінку на полі.

Нам також треба знайти стабільну рівновагу. Сьогодні ми абсолютно не мали права програти цей матч. І мені здалось, що команді більше прагнула не програти, ніж саме перемогти.

Ми були дуже уважні до захисту, грали глибоко. Бо проти Мілана це ризиковано. Коли все має незагрозливий вигляд для твоєї команди, Леау вдає, що спить — одне око відкрите, друге заплющене, а потім різко зривається і — бам! У нього є ривки, проти яких важко захищатись. Треба було пильнувати ці деталі. Леау, він такий, за ним треба було весь час стежити", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Верону.