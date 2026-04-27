Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 квітня 2026 року.

У домашньому матчі тридцять четвертого туру італійської Серії A Мілан зіграв унічию проти туринського Ювентуса з рахунком 0:0.

Сусіди за турнірною таблицею в зоні Ліги чемпіонів УЄФА, можливо, і мали наміри покращити власне становище один відносно одного, але не шляхом перемоги в очній зустрічі.

Команди провели дуже скромний за кількістю гольових моментів матч, який, незважаючи на історично гучну афішу, не виправдав очікування вчергове за останній час.

Мілан — Ювентус у рамках 34 туру Серії А-2025/26:

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Річчі, 66), Модрич (Яшарі, 80), Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 46) — Пулішич (Фюллькруг, 62), Леау.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі, К. Тюрам (Копмейнерс, 71), Камб’язо (Гольм, 71) — Консейсан, Бога (Їлдиз, 80) — Девід (Влахович, 87).

Попередження: Бартезагі, Еступіньян — Камб'язо, Бога, Локателлі