Півзахисник нерадзуррі підкреслив важливість командного духу після дострокового тріумфу в Серії А.

Центральний півзахисник Інтера Ніколо Барелла прокоментував дострокове завоювання чемпіонського титулу в Серії А сезону 2025/26, наголосивши, що команда має ще одну важливу ціль.

3 травня міланці обіграли Парму з рахунком 2:0 та гарантували собі перше місце в турнірній таблиці.

"Попереду ще одна ціль – уже через тиждень. Було непросто, але зараз ми хочемо насолодитися цим моментом. Це футбол і життя – у них бувають складні періоди. Наприклад, у минулому сезоні ми були максимально близькі до трофеїв, але зрештою залишилися ні з чим. У житті завжди потрібно підніматися після невдач.

Я завжди казав: на полі можна помилятися, але ця команда ніколи не втрачала бажання залишатися єдиним цілим. Ми завжди викладалися повністю. Можна вигравати або програвати, але я неймовірно пишаюся хлопцями", — сказав італієць.

Інтер під керівництвом Крістіана Ківу набрав 82 очки після 35 турів і став недосяжним для Наполі, який має 70 балів. Уже 13 травня команда зіграє у фіналі Кубка Італії проти Лаціо.