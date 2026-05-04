Міланці активували опцію викупу захисника та підпишуть контракт до 2028 року.

Інтер домовився з Манчестер Сіті про повноцінний трансфер захисника Мануеля Аканджі. Після сезону, проведеного на правах оренди, міланський клуб вирішив остаточно викупити швейцарського футболіста.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, нерадзуррі активували опцію викупу у розмірі 15 мільйонів євро одразу після завоювання чемпіонства в Серії А. Очікується, що 30-річний оборонець підпише контракт із клубом до червня 2028 року.

У поточному сезоні Аканджі провів 44 матчі за Інтер у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами, і став важливою частиною команди на шляху до титулу.

Нагадаємо, Інтер здобув свою 21-шу перемогу в чемпіонаті.