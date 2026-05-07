Італія

Ді Лоренцо претендує на вихід у старті проти Болоньї.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо готується повернутися на поле після тривалої паузи, пов’язаної з відновленням від травми. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Оборонець неаполітанського клубу може взяти участь у найближчому матчі проти Болоньї. Очікується, що футболіст повернеться рівно через 100 днів після отримання ушкодження 31 січня у поєдинку з Фіорентиною.

Тривала відсутність Ді Лоренцо була спричинена розтягненням зв’язок лівого коліна другого ступеня. Крім того, під час реабілітації захисник переніс операцію на лівій стопі. Хірургічне втручання мало усунути проблему, яка турбувала гравця ще до травми коліна.

Капітан Наполі вже потрапив до заявки команди на попередній матч проти Комо та наразі претендує на місце у стартовому складі. Остаточне рішення щодо участі футболіста ухвалить головний тренер команди.

Матч Наполі — Болонья відбудеться 11 травня о 21:45 за київським часом у Неаполі.