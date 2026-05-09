Італія

Завершився матч 36 туру Серії А.

Удінезе на виїзді здобуває впевнену перемогу над Кальярі (2:0)

Господарі взяли мʼяч під свій контроль, влаштовуючи позиційний наступ. Зебри здебільшого відповідали на контратаках. На початку другого тайму команда Пізакане мала чудову можливість відзначитися, але захисник Млачич виніс мʼяч з лінії воріт, влетівши у стійку. Згодом хорватського оборонця замінили.

На 56-й хвилині гості вийшли вперед. Букса зіграв на випередження, замкнувши у порожні ворота простріл з флангу від Камара. У доданий час відбулася невеличка штовханина, спровокована гірчичником Девіса. Англійський нападник схопив за руку арбітра.

Під час фінального штурму господарі забули про оборону та пропустили другий гол. Девіс протягнув мʼяч із середини поля та віддав передачу на Гує, перед яким були порожні ворота. Молодий форвард впевнено реалізував свою нагоду.

У підсумку Удінезе здобуває звитягу та піднімається на 9-ту позицію, маючи у своєму активі 50 очок. Кальярі залишається 15-м із 37 пунктами.

Кальярі — Удінезе 0:2

Голи: Букса, 56, Гує, 90+6

Кальярі: Капріле — Педру (Сулемана, 61), Доссена, Міна, Оберт (Трепі, 88) — Палестра (Дзаппа, 62), Адопо (Белотті, 89), Гаетано, Фолоруншо (Альбаррасін, 73) — Менді, Еспозіто

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Соле, Млачич (Бертола, 54) — Ехізібуе (Арісала, 78), Пйотровські (Міллер, 55), Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло (Гує, 77), Букса (Девіс, 65)

Попередження: Педру — Ехізібуе, Девіс