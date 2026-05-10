Італія

Команда Сеска Фабрегаса продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів після успіху в 36-му турі Серії А.

Комо здобув мінімальну перемогу над Вероною у матчі 36-го туру Серії А та продовжив боротьбу за місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 71-й хвилині — перемогу команді Сеска Фабрегаса приніс грецький нападник Анастасіос Дувікас.

Після цього успіху Комо набрав 65 очок і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці, випередивши Рому. Від зони Ліги чемпіонів команду тепер відділяють лише два бали — наразі четвертим іде Мілан, який свій матч туру ще не зіграв. Також Комо гарантував собі участь в єврокубках наступного сезону.

Натомість Верона остаточно втратила шанси зберегти місце в елітному дивізіоні. Команда залишається на передостанньому, 19-му місці, маючи у своєму активі лише 20 очок.

Верона — Комо 0:1

Гол: Дувікас, 71

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Валентіні — Бельгалі (Вермешан, 81), Акпа-Акпро, Гальярдіні, Бернед (Ловрич, 63), Фресе — Суслов, Бові

Комо: Бюте — Войвода (Смолчич, 46), Карлос, Кемпф, Вальє (Морено, 36) — Да Кунья, Перроне (Батурина, 46) — Діао (Ван дер Бремпт, 81), Пас, Родрігес (Какере, 46) — Дувікас

Попередження: Фресе — Какер