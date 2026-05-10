Сербський форвард отримав пропозицію нового контракту від туринців і цікавий для мюнхенців як потенційний вільний агент.

Нападник Ювентуса Душан Влахович опинився у центрі трансферної боротьби між туринським клубом і Баварією. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб розглядає можливість підписання 26-річного серба у статусі вільного агента, якщо той не погодиться продовжити контракт із Ювентусом. У Баварії також готуються до потенційних переговорів, які можуть відбутися наприкінці травня.

Водночас сам Ювентус намагається зберегти свого форварда та запропонував йому нову угоду до 2028 року із зарплатою близько 6 мільйонів євро на рік. Поточний контракт гравця спливає у червні 2026-го.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб також обговорював із нападником варіант перегляду фінансових умов у бік зменшення порівняно з нинішніми виплатами.

Влахович виступає за Ювентус із січня 2022 року після переходу з Фіорентини за приблизно 81,5 мільйона євро. У нинішньому сезоні він провів 21 матч, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.