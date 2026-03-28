Форвард Роми готується до обстеження, яке визначить терміни його відновлення.
Артем Довбик, getty images
28 березня 2026, 16:42
Нападник Роми Артем Довбик має шанси ще зіграти в нинішньому сезоні Серії А. Український футболіст уже найближчим часом пройде поглиблене медичне обстеження, після якого стане зрозуміло, коли він зможе повернутися до складу римської команди.
Форвард отримав травму ще 6 січня у матчі проти Лечче, а згодом переніс операцію. Відтоді він працює над відновленням і не втрачає надії знову вийти на поле до завершення сезону.
За наявною інформацією, у разі позитивних результатів обстеження Довбику знадобиться близько трьох тижнів для набору ігрової форми. Це відкриває можливість його повернення вже наприкінці квітня.
У поточному сезоні українець провів 17 матчів за Рому, в яких відзначився трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами.