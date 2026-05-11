Італія

Аталанта у матчі 36 туру італійської Серії А в гостях обіграла Мілан (3:2).

Команда Раффаеле Палладіно відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Едерсона Лоуренсо, після чого на 30 хвилині перевагу бергамасків подвоїв Давіде Дзаппакоста.

На старті другого тайму Аталанта забила третій м'яч у ворота "россонері", автором якого став Джакомо Распадорі. Проте підопічні Массиміліано Аллегрі змогли зібратися та відіграли два м'ячі, але на більше їх не вистачило. Авторами голів стали Страхиня Павлович та Крістофер Нкунку, який реалізував пенальті.

Після 36 турів Мілан набрав 67 очок і посідає п'яте місце в Серії А, поступаючись Ромі за додатковими показниками. Попереду йдуть Ювентус (68) та Наполі (70), а позаду переслідує Комо (65). Аталанта має 58 балів та займає сьому позицію.

Мілан — Аталанта 2:3

Голи: Павлович, 88, Нкунку, 90+4 (пен) - Лоуренсо, 7, Дзаппакоста, 30, Распадорі, 52.

Мілан: Меньян — Де Вінтер (Атекаме, 58), Габбія, Павлович — Салемакерс, -, Річчі, Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 80) — Леау (Фофана, 58), Хіменес (Фюллькруг, 58).

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Коссуну, 48), Гін, Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 55), де Рон, Лоуренсо, Залевські — Де Кетеларе (Аханор, 63), Распадорі — Крстович.

Попередження: Леау, Еступіньян, Салемакерс — Гін, Крстович, Белланова.