Італія

Аргентинський нападник Роми, чий контракт добігає кінця, готовий піти на фінансові поступки заради можливості виступати на Сан-Сіро у складі "россонері".

Нападник Роми Пауло Дібала може змінити клубну прописку вже найближчого літа. За даними Corriere della Sera, якщо аргентинець залишить римський клуб, він хотів би продовжити кар'єру саме в Мілані. Головною мрією форварда є виступи на легендарному стадіоні Сан-Сіро.

Ради такого переходу 32-річний Дібала готовий погодитися на специфічні умови контракту, де більша частина виплат залежатиме від кількості проведених матчів та результативних дій. "Россонері" наразі вивчають можливість підписання гравця, розглядаючи його як досвідчене підсилення для атакувальної лінії в сезоні-2026/27.

Пауло Дібала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Його чинна угода з "вовками" розрахована до 30 червня 2026 року.

У нинішньому сезоні аргентинець провів за римлян 22 матчі, у яких забив три голи та віддав чотири асисти. Попри інтерес із боку турецьких Галатасарая та Фенербахче, пріоритетом для Пауло залишається Серія А.

