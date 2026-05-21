Зірковий нападник Сантоса та збірної Бразилії Неймар зазнав травми литкового м'яза. Через це пошкодження він не зможе допомогти своєму клубу в найближчих матчах, проте очікується, що гравець встигне відновитися до початку тренувального табору національної збірної напередодні Чемпіонату світу.

Лікар Сантоса Родріго Зогаїб підтвердив, що у футболіста утворився 2-міліметровий набряк правої гомілки. Незважаючи на це, він запевнив, що травма не стане на заваді підготовці Неймара до Мундіалю.

У Неймара незначна травма литки, набряк. Але, згідно з нашими планами, його прогрес дозволить йому бути у формі наступного тижня, коли він приєднається до національної збірної", — заявив Зогаїб.

Наразі Неймар проходить курс інтенсивного лікування в тренувальному центрі Сантоса імені Пеле під наглядом власного персоналу та лікарів Бразильської конфедерації футболу.

Тренувальні збори національної команди мають розпочатися вже 27 травня. Новина про травму з'явилася лише через два дні після того, як головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті включив Неймара до фінальної заявки з 26 гравців на турнір, що пройде у США, Канаді та Мексиці. Для нападника це буде вже четвертий Чемпіонат світу у кар'єрі.

За інформацією джерел ESPN, звістка про травму викликала неабияке занепокоєння у тренерському штабі Анчелотті. Існували побоювання, що пошкодження може вплинути на тренувальний графік гравця та його готовність до товариського матчу з Панамою, який заплановано на 31 травня.

Варто зазначити, що Неймар не грав за національну команду з жовтня 2023 року. До цього моменту Анчелотті не викликав його, неодноразово наголошуючи на тому, що обиратиме лише тих футболістів, які мають 100% фізичну готовність. НаЧемпіонату світу Бразилія виступатиме у Групі C. Суперниками селесао стануть збірні: Марокко, Гаїті та Шотландії.

Травму Неймар отримав під час недільного матчу чемпіонату проти Корітіби, у якому Сантос зазнав несподіваної домашньої поразки з рахунком 0:3. Епізод супроводжувався курйозною ситуацією. Неймара помилково замінили.